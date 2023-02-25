 

Блогеры остро отреагировали на массовое уничтожение русских книг в Киеве

25.02.2023, 18:10, Новости дня
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Блогеры возмутились массовым уничтожением книг в Киеве на заводе по переработке макулатуры, расправу над русской литературой они назвали безумием.

В Сети появилось видео, где корреспондент ABC News Патрик Ривелл рассказывает, как на одном из заводов по переработке макулатуры идут под пресс сотни русских книг, которые принесли на уничтожение киевляне, которые «не хотят их видеть больше дома», отмечается в канале «Коза кричала». По его словам, это очень яркий символ отторжения Украиной русской культуры.

«Безумие. То же самое, что и сожжение Томаса Манна нацистами, триумф и упоение невежеством», – описали происходящее в Telegram-канале Небожена.

«Их боротьба. Слова Гейне надо выбить на лбу у (украинцев)», – предложил автор Telegram-канала «Филологичка».

Ранее украинские националисты заставили продавца русской литературы в Киеве сжечь книги, свидетельствует появившееся в Сети видео.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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