 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал вероятным окончание конфликта в Украине за столом переговоров

25.02.2023, 10:15, Новости дня
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Есть вероятность того, что конфликтная ситуация в Украине завершится за столом переговоров, сообщил испанской компании Television Espanola генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, продолжение поставок оружия Киеву все еще «остается единственным способом достичь мира». При этом Столтенберг допустил, что конфликт закончится за столом переговоров, однако «это зависит от ситуации на поле боя», передает ТАСС.

Также генсек НАТО добавил, что не видит признаков того, что российский президент Владимир Путин готовится к миру.

Кроме того, по мнению Столтенберга, победа РФ в этом конфликте «станет трагедией», также это «очень опасно» для НАТО.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей спецоперации (СВО), другие схемы не рассматриваются. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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