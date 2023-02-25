 

Анонимные эксперты американских университетов объявили о преодолении Россией потолка цен при продаже нефти в декабре

25.02.2023, 10:15, Новости дня
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В декабре прошлого года Россия продавала нефть по более высокой стоимости, чем было указано в так называемом потолке цен, заявили неназываемые аналитики Колумбийского и Калифорнийского университетов, утверждают в РФ.

Так, из мониторинга таможенных счетов следует, что вместо предписанных 60 долларов, нефть торговалась по среднемесячной цене в 74 доллара, передает «Газета.Ru».

С 5 февраля вступили в силу топливные санкции ряда стран против поставок из России: Евросоюз запрещает импорт российских нефтепродуктов, а страны ЕС и Большой семерки устанавливают на них потолок цен.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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