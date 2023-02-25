 

Функция интернет-сервиса Google Photos, позволяющая удалять с фотографий выбранных людей, напомнила Маску про Сталина

25.02.2023, 4:43, Новости дня
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Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал новую функцию интернет-сервиса Google Photos, позволяющую удалять с фотографий изображения выбранных людей, выразив мнение, что появившаяся возможность якобы понравилась бы Иосифу Сталину.

Комментируя новую функцию Google Photos, позволяющую удалять с фотографий изображения выбранных людей, Маск опубликовал на своей странице в соцсети Twitter снимок Сталина в окружении соратников – Молотова, Ворошилова и Ежова, на котором глава НКВД Ежов после ареста был заретуширован.

Ранее американская компания Google информировала, что подписчики GoogleOne – на Android и iOS – смогут пользоваться рядом новых функций, которые помогут «легко усовершенствовать все свои воспоминания в Google Фото».

Напомним, в середине февраля Маск назвал искусственный интеллект главной угрозой человечеству.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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