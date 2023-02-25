Евросоюз не смог ввести десятый пакет санкций против России в годовщину начала спецоперации на Украине

Евросоюз не смог ввести десятый пакет санкций против РФ 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции на Украине, как это обещали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

По состоянию на 00.00 по брюссельскому времени (02.00 мск) десятый пакет не был опубликован в Официальном журнале ЕС. Как сообщило шведское председательство в Совете ЕС, послы 27 стран сообщества лишь к 22.00 по местному времени (00.00 мск) смогли согласовать все детали этого пакета, но пройти процедуру юридического утверждения ЕС не успел. Как сообщило Bloomberg, ожидается, что санкции будут опубликованы утром 25 февраля, передает ТАСС.

Ранее страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против РФ в связи с проведением специальной военной операции РФ на Украине.

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