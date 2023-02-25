 

Евросоюз не смог ввести десятый пакет санкций против России в годовщину начала спецоперации на Украине

25.02.2023, 3:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Евросоюз не смог ввести десятый пакет санкций против РФ 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции на Украине, как это обещали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

По состоянию на 00.00 по брюссельскому времени (02.00 мск) десятый пакет не был опубликован в Официальном журнале ЕС. Как сообщило шведское председательство в Совете ЕС, послы 27 стран сообщества лишь к 22.00 по местному времени (00.00 мск) смогли согласовать все детали этого пакета, но пройти процедуру юридического утверждения ЕС не успел. Как сообщило Bloomberg, ожидается, что санкции будут опубликованы утром 25 февраля, передает ТАСС.

Ранее страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против РФ в связи с проведением специальной военной операции РФ на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07.21 / В РФ на четверть упали цены на iPhone 11

15.09.21 / Раскрыты технические характеристики смартфона Fairphone 4

02.10.20 / Россияне застрявшего в порту Бейрута судна смогли вернуться домой

27.12.22 / Губернатор Вологодской области Кувшинников опубликовал видео разговора девочки из Запорожской области с Путиным

25.02.22 / Бывшие лидеры европейских стран ушли из набсоветов и советов директоров российских компаний

22.07.20 / Госдума приняла законы о «регуляторной гильотине»

15.09.20 / Главу МИД ФРГ раскритиковали за слишком короткую встречу с Лавровым

04.09.21 / В МВД и Минкульте уверены, что пострадавший в пожаре киевский костел полностью восстановят

30.09.20 / В Париже истребитель перешел на сверхзвуковую скорость. Жители города восприняли это как взрыв

15.02.22 / Суд в Москве заочно арестовал основателя украинской неонацистской группировки МКУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика