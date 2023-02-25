 

МИД Канады: Оттава ввела санкции против основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова и членов его семьи

25.02.2023, 3:20, Новости дня
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Канада ввела санкции в отношении основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова и членов его семьи, говорится в заявлении канадского внешнеполитического ведомства.

В санкционный список по РФ внесен сам Мордашов, являющийся председателем совета директоров «Северстали», его супруга Марина, а также трое детей, передает ТАСС.

Ранее Канада ввела санкции против 129 физических и 63 юридических лиц, в том числе членов правительства России, сотрудников администрации президента, госструктур.

Напомним, в июле 2022 года санкции против Мордашова ввела Япония, а месяцем ранее основного акционера «Северстали» включил в санкционные списки Минфин США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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