МИД Канады: Оттава ввела санкции против основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова и членов его семьи
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Канада ввела санкции в отношении основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова и членов его семьи, говорится в заявлении канадского внешнеполитического ведомства.
В санкционный список по РФ внесен сам Мордашов, являющийся председателем совета директоров «Северстали», его супруга Марина, а также трое детей, передает ТАСС.
Ранее Канада ввела санкции против 129 физических и 63 юридических лиц, в том числе членов правительства России, сотрудников администрации президента, госструктур.
Напомним, в июле 2022 года санкции против Мордашова ввела Япония, а месяцем ранее основного акционера «Северстали» включил в санкционные списки Минфин США.
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