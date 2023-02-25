Канада ввела санкции против первой в мире женщины-космонавта Терешковой (вероятно очень давно находящейся в коме) и президента Федерации хоккея России Третьяка

Власти Канады ввели санкции против ряда депутатов Госдумы, включая первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову и президента Федерации хоккея РФ (ФХР) Владислава Третьяка, говорится в документе канадского внешнеполитического ведомства.

Оттава также ввела рестрикции в отношении второй в мире женщины-космонавта, депутата Госдумы Светланы Савицкой и актрисы, депутата Госдумы Елены Драпеко. Кроме того, в новом санкционном списке значатся депутаты Госдумы Ирина Яровая, Олег Леонов, Константин Затулин, Елена Ямпольская, Виктор Заварзин, передает ТАСС.

Напомним, в начале февраля Канада расширила санкции против РФ, включив в список рестрикций российских журналистов, артистов, СМИ. В МИД сравнили санкции Канады против РФ с методами Третьего рейха.

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