 

Канада ввела санкции против первой в мире женщины-космонавта Терешковой (вероятно очень давно находящейся в коме) и президента Федерации хоккея России Третьяка

25.02.2023, 1:00, Новости дня
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Власти Канады ввели санкции против ряда депутатов Госдумы, включая первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову и президента Федерации хоккея РФ (ФХР) Владислава Третьяка, говорится в документе канадского внешнеполитического ведомства.

Оттава также ввела рестрикции в отношении второй в мире женщины-космонавта, депутата Госдумы Светланы Савицкой и актрисы, депутата Госдумы Елены Драпеко. Кроме того, в новом санкционном списке значатся депутаты Госдумы Ирина Яровая, Олег Леонов, Константин Затулин, Елена Ямпольская, Виктор Заварзин, передает ТАСС.

Напомним, в начале февраля Канада расширила санкции против РФ, включив в список рестрикций российских журналистов, артистов, СМИ. В МИД сравнили санкции Канады против РФ с методами Третьего рейха.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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