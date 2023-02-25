 

Постпреды стран Евросоюза согласовали десятый пакет санкций против России

25.02.2023, 1:00, Новости дня
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Постоянные представители входящих в Евросоюз стран согласовали десятый по счету пакет санкций против РФ в связи с проведением специальной военной операции РФ на Украине, сообщило председательство Швеции в Совете ЕС.

Председательство Швеции в Совете ЕС сообщило, что ЕС одобрил десятый пакет антироссийских санкций. Как утверждается, новый пакет ограничительных мер против РФ включает, в частности, более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, ограничительные меры против лиц и организаций, поддерживающих спецоперацию РФ на Украине, распространяющих «пропаганду» или поставляющих РФ беспилотники, а также санкции против «российской дезинформации», передает ТАСС.

Согласованные постпредами входящих в Евросоюз стран санкции должны быть формально утверждены Советом ЕС письменной процедурой, после чего будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступят в силу.

Ранее постпреды стран ЕС в течение двух дней безуспешно пытались договориться о новых санкциях против России. В середине февраля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что в рамках десятого пакета санкций Евросоюза против РФ планируется ввести рестрикции против ста новых фигурантов, новых банков и компаний, а также расширить торговые ограничения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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