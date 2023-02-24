Проекту «Трибунал» о преступлениях неонацистов исполнился год

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24.02.2023, 18:05, Новости дня
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За год СВО сотрудники расследовательского проекта «Трибунал» изучили тысячи материалов о военных преступлениях солдат «Азова» (экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ), сотрудников СБУ, иностранных наемников, а также убийствах мирного населения.

Проект «Трибунал» изучил тысячи военных преступлений ВСУ за год спецоперации, самым резонансным из которых стали признания боевика из нацбатальона «Азов*»(признана террористической организацией, запрещена в России) с позывным «Ведьмак», расстрелявший мирных жителей Мариуполя. Также вызвал резонанс рассказ боевика с позывным «Флит», пытавший мариупольцев, отрезая им части тела, передает Ura.ru.

Проект раскрыл данные о множестве зверств украинских нацистов, опубликованы эксклюзивные интервью военнопленных и рассказал о них в постах и эксклюзивных материалах в Telegram-канале «Трибунала».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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