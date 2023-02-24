США ввели санкции против Запорожской АЭС

Госдеп США ввел санкции против Запорожской АЭС и гендиректора акционерного общества Олега Романенко.

В заявлении Госдепа США указано, что против акционерного общества «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» и ее гендиректора вводятся санкции, передает РИА «Новости».

Ранее в США ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России.

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