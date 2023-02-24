МИД Китая назвал необоснованными мнения о плане Пекина по урегулированию на Украине

Мнения ряда политиков о китайском плане урегулирования конфликта в Украине являются необоснованными, сообщил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Он ответил на упреки того, что в плане Китая отсутствует «что-либо новое». Ван Вэньбинь считает, что соответствующие лица распространяют необоснованные мнения, чтобы очернить КНР, передает РИА «Новости».

Китай представил план урегулирования в Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию РФ на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.

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