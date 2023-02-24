ФОМ: Деятельность Путина одобряют 81%
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Подавляющее большинство россиян – 81% – доверяют российскому лидеру Владимиру Путину, свидетельствуют результаты социологического опроса, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение».
По данным ФОМ, Путину доверяют 78%.
Опрос «ФОМнибус» провели 17–19 февраля среди 1,5 тыс. респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пункта 53 российских регионов.
Согласно ноябрьскому опросу, уровень доверия Путину вырос с 76%.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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