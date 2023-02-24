 

ФОМ: Деятельность Путина одобряют 81%

24.02.2023, 15:20, Новости дня
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Подавляющее большинство россиян – 81% – доверяют российскому лидеру Владимиру Путину, свидетельствуют результаты социологического опроса, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение».

По данным ФОМ, Путину доверяют 78%.

Опрос «ФОМнибус» провели 17–19 февраля среди 1,5 тыс. респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пункта 53 российских регионов.

Согласно ноябрьскому опросу, уровень доверия Путину вырос с 76%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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