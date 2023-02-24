 

Член “администрации Запорожского региона” Рогов назвал лицемерной резолюцию Генассамблеи ООН о выводе войск c территории Украины

24.02.2023, 10:20, Новости дня
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Резолюция Генеральной ассамблеи ООН о выводе войск из новых областей РФ является лицемерной, глупой и ничтожной, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации Запорожского региона Владимир Рогов.

По его словам, складывается ситуация, будто в ООН «забыли» о произошедшем факте, что ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области являются законной и неотъемлемой частью России. То есть, получается, в ООН предлагают уйти самим со своей же земли, звучит это по меньшей мере лицемерно, глупо и ничтожно, передает РИА «Новости».

Рогов заверил, что жители Запорожской области будут и дальше в составе ВС РФ защищать свою землю от попыток нападения со стороны ВСУ.

Также Рогов подчеркнул, что голосование за резолюцию показывает, что количество стран, которые выступили против резолюции, воздержались или не голосовали, составляют две трети населения мира.

«Как мы видим, большинство народов мира при колоссальном внешнем давлении не поддерживают развязанную западными странами антироссийскую истерию и курс на противостояние с Россией», – резюмировал он.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН приняла к годовщине специальной военной операции антироссийскую резолюцию по Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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