Путин предложил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты России

Российский лидер Владимир Путин инициировал начало формирования нового состава Общественной палаты, по президентской квоте направлены предложения войти в ее состав 40 кандидатам.

На сайте Кремля отмечается, что предложения разосланы гражданам, которые имеют особые заслуги перед государством и обществом. Опубликованная информация о направлении предложений согласно закону об Общественной палате считается днем инициирования процедуры формирования нового состава Общественной палаты России.

Отмечается также, что половина предложенных Путиным кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения.

С этого дня общественные палаты регионального уровня избирают из своего состава по одному представителю в состав Общественной палаты РФ не в течение месяца.

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