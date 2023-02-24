Глава МИД Венгрии заявил о попытке добиться снятия санкций с девяти россиян из бизнес-кругов

Венгрия предложила снять европейские санкции с девяти граждан России, представляющих бизнес-сообщество, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Он указал, что речь идет не о представителях правительства, а о деловых людях, о которых Венгрия получила информацию из некоторых стран Центральной Азии, тюркских государств, передает РИА «Новости».

Сийярто пояснил, что, согласно полученным данным, эти бизнесмены «осуществляют очень важные инвестиции в этих странах». Поэтому страны не понимают, почему они не могут работать с этими людьми.

В связи с этим в Будапеште решили, что будет справедливо снять санкции с этих людей, если для попадания в санкционный список ЕС нет реальных юридических оснований.

Венгерский министр рассказал, что при обсуждении десятого пакета европейский санкций Будапешт пытался исключить некоторых людей из «черного списка», но эта инициатива была встречена сильным сопротивлением, и люди остались в списках.

Ранее в Брюсселе заявили, что страны Евросоюза не пришли к согласию по десятому пакету санкций против России, который, по плану ЕС, должен вступить в силу 24 февраля.

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