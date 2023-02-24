 

Салливан заявил, что в США не видят изменения готовности российских ядерных сил

24.02.2023, 8:55, Новости дня
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Вашингтон не наблюдает изменения готовности ядерных сил РФ и не вносил изменений в готовность своих сил, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN.

Его спросили о возможности применения Россией ядерного оружия. Салливан в ответ уточнил, что США могут говорить лишь о том, что видят: каких-либо изменений в готовности российских ядерных сил нет.

Вашингтон при этом также не вносил каких-либо изменение в готовность американских ядерных сил, передает ТАСС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке Россией своего участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений  (ДСНВ, СНВ-3).

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах приостановки Россией участия в СНВ-3 и возможной реакции на это США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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