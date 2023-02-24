На ПА ОБСЕ обматеренные российские делегаты потребовали «убрать тряпку» во время акции с украинским флагом. Флаги не убрали, а их послали на …

Активисты развернули флаг Украины за спиной у белорусской делегации на парламентской ассамблее ОБСЕ, однако их попросили «убрать тряпку».

Во время выступления представителя делегации из Белоруссии ему за спину зашли два человека и развернули украинский флаг. Выступающий никак не отреагировал на провокацию, но другие потребовали от активистов «убрать тряпку», видео инцидента опубликовал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Напомним, депутат Верховной рады Евгения Кравчук («Слуга народа») заявляла, что пока в ПА ОБСЕ представлена Россия, украинская делегация намерена бойкотировать работу ассамблеи.

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