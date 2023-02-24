 

На ПА ОБСЕ обматеренные российские делегаты потребовали «убрать тряпку» во время акции с украинским флагом. Флаги не убрали, а их послали на …

24.02.2023, 8:55, Новости дня
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Активисты развернули флаг Украины за спиной у белорусской делегации на парламентской ассамблее ОБСЕ, однако их попросили «убрать тряпку».

Во время выступления представителя делегации из Белоруссии ему за спину зашли два человека и развернули украинский флаг. Выступающий никак не отреагировал на провокацию, но другие потребовали от активистов «убрать тряпку», видео инцидента опубликовал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Напомним, депутат Верховной рады Евгения Кравчук («Слуга народа») заявляла, что пока в ПА ОБСЕ представлена Россия, украинская делегация намерена бойкотировать работу ассамблеи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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