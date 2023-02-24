Китай про Украину: «Должны быть гарантированы суверенитет, независимость и территориальная целостность»

Китай призвал все стороны военного конфликта на Украине прекратить боевые действия и «отказаться от менталитета холодной войны». Пекин считает, что нужно начать мирные переговоры, прекратить односторонние санкции, а также гарантировать вывоз украинского зерна и снижение стратегических рисков.

Документ называется «Позиция Китая по политическому решению украинского кризиса». Он включает 12 пунктов, которые Пекин призывает выполнить, в том числе:

1. Уважать суверенитет всех стран. КНР считает необходимым соблюдать международные законы, в том числе устав ООН, но без двойных стандартов, также «должны быть гарантированы суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран».

2. Отказаться от «менталитета холодной войны». Китай убежден, что «безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или расширения военных блоков». Он призвал серьезно относиться к «законным интересам безопасности всех стран», а также «содействовать построению сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности» и «не допускать формирования лагерных противостояний».

3. Прекратить огонь. Китай отмечает, что «в войнах нет победителей», и считает, что «всем сторонам следует сохранять рациональность и сдержанность, не подливать масла в огонь, не обострять конфликты, не допустить обострения или выхода из-под контроля украинского кризиса». Он настаивает, что надо поддержать возобновление прямого диалога России и Украины, способствовать деэскалации и «смягчению ситуации» и «достичь всеобъемлющего прекращения огня».

4. Начать мирные переговоры. По мнению КНР, «диалог и переговоры — единственный реальный выход из украинского кризиса», и международное сообщество должно помочь сторонам конфликта «открыть дверь для политического урегулирования», а также создать для этого условия и предоставить платформу для переговоров.

5. Разрешить гуманитарный кризис. Пекин призвал «защищать безопасность гражданских лиц» и создавать гуманитарные коридоры для их эвакуации, нарастить гумпомощь и поддерживать роль ООН в этом вопросе.

6. Защитить гражданских лиц и военнопленных. Китай отмечает, что стороны конфликта должны воздерживаться от нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, защищать женщин и детей, а также уважать права военнопленных. Китай призвал создать «более благоприятные условия» для обменов пленными между Россией и Украиной.

7. Поддерживать безопасность атомных электростанций. КНР считает, что надо противостоять вооруженным нападениям «на мирные ядерные объекты» — в частности, на атомные электростанции. Согласно документу, все стороны должны соблюдать конвенции о ядерной безопасности и избегать техногенных ядерных аварий.

8. Снизить стратегические риски. Пекин подчеркивает, что нельзя использовать ядерное оружие и необходимо противодействовать его применению или угрозе применения. Он также выступает против «разработки и применения биологического и химического оружия любой страной при любых обстоятельствах».

9. Гарантировать вывоз зерна. По мнению КНР, все стороны должны выполнять соглашение о перевозке зерна по Черному морю, подписанное Россией, Украиной, Турцией и ООН в 2022 году.

10. Прекратить односторонние санкции. Китай считает, что такие меры «не только не решат проблемы, но создадут новые». Он призвал все страны «прекратить злоупотреблять односторонними санкциями» и вместо этого «сыграть роль в охлаждении кризиса на Украине, создать условия для развития экономики развивающихся стран и улучшения условий жизни людей».

11. Обеспечить стабильность цепочек производства и поставок. Пекин отмечает, что надо защищать мировую экономику и противостоять ее политизации и использованию в военных целях. Он призвал не допустить срыва международного сотрудничества в областях энергетики, финансов, торговли зерном и транспорта.

12. Содействовать послевоенному восстановлению. Китай считает, что международному сообществу надо принять меры для поддержки послевоенного восстановления в зонах конфликтов, и он готов «оказать помощь и сыграть конструктивную роль» в этом вопросе.

Напомним, 24 февраля 2022 года, в 5:07 по киевскому времени (около 6 утра по Москве) и спустя примерно 15 минут после телевизионного обращения Владимира Путина российские войска нанесли ракетные удары по целям вблизи Киева, а по Харькову — удары дальнобойной артиллерией.

До рассвета поступили сообщения о взрывах вблизи Одессы, Днепра, Мариуполя, Краматорска и Ивано-Франковска — целями ударов стали военные объекты, однако в нескольких городах и в их окрестностях был нанесён значительный ущерб и гражданским объектам. Ракетным и артиллерийским обстрелам подверглись аэропорты в Борисполе, Озёрном, Кульбакине, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке. Представители Минобороны США заявили, что россияне выпустили более 100 ракет — баллистические ракеты малой и средней дальности, крылатые ракеты и ракеты морского базирования. Согласно подсчётам в атаке были задействованы 75 российских бомбардировщиков.

Осенью прошлого года, осенью прошлого года, Кремль присоединил к России четыре области Украины, значительные части которых находятся под контролем Киева.