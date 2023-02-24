 

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о необходимости достижения мира в Украине

24.02.2023, 7:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В четверг на чрезвычайной спецсессии делегаты Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию о необходимости скорейшего достижения «всеобъемлющего, справедливого и прочного» мира в Украине в соответствии с принципами Устава ООН.

В поддержку резолюции проголосовала 141 страна, 32 страны воздержались и семь – Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия – высказались против (Иран и Китай в союзники Владимира Путина не записались). Поправки, предложенные Республикой Беларусь, были отклонены.

Генассамблея подтвердила приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.

Члены Генассамблеи потребовали, чтобы «Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах», и призвали к прекращению боевых действий.

Генеральная Ассамблея «требует, чтобы обращение сторон в вооруженном конфликте со всеми военнопленными отвечало положениям Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года и Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 года, и призывает к полному обмену военнопленными, освобождению всех незаконно задержанных лиц и возвращению всех интернированных и насильственно перемещенных и депортированных гражданских лиц, включая детей», говорится в резолюции.

Делегаты Генассамблеи выразили «сожаление по поводу тяжелейшей ситуации с правами человека и гуманитарной ситуации, сложившихся в результате агрессии Российской Федерации против Украины».

В документе содержится призыв к соблюдению сторонами своих обязательств, касающихся защиты гражданского населения и гражданских объектов и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа к нуждающимся в помощи, а также к немедленному прекращению нападений на критически важную инфраструктуру Украины, включая жилые дома, школы и больницы.

В резолюции также особо отмечается «необходимость обеспечить привлечение к ответственности за совершенные на территории Украины наиболее серьезные преступления по международному праву путем проведения надлежащего, справедливого и независимого расследования и осуществления судебного преследования на национальном или международном уровне».

Делегаты Генеральной Ассамблеи отметили усилия Генерального секретаря и государств-членов по содействию установлению мира в Украине и призвали международное сообщество удвоить поддержку этих усилий. Страны должны сотрудничать в духе солидарности в целях преодоления глобальных последствий войны, говорится в резолюции.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07.20 / Администрация морских портов объявила тендер по подъему танкера Delfi в Одессе

18.05.21 / Сильный ветер повалил в Петербурге деревья и повредил автомобили

23.07.21 / Volkswagen представил 300-сильный концепт Atlas Cross Sport GT

16.09.20 / В «мусорном цунами» у берегов Аляски может быть повинна Россия

14.12.21 / Der Tagesspiegel – без поддержки России и США роботов-убийц не остановить

09.11.20 / Результаты выборов в Одесский облсовет не смогли озвучить из-за компьютерного вируса

20.01.23 / Армянский посол в Британии Нерсесян раскритиковал действия Москвы в связи с конфликтом его страны с Азербайджаном

25.02.22 / Япония собралась ограничить экспорт в Россию полупроводников

21.11.20 / Россия заявила о готовности направить врачей в Карабах

27.03.21 / В Якутске не исключили политическую спекуляцию на выборах мэра города

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика