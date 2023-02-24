 

Рубль на открытии не изменился к американскому доллару, подешевел к евро на 10,5 копеек, а к юаню подрос на 3,8 копейки

24.02.2023, 7:33, Новости дня
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Рубль на открытии торгов Мосбиржи в пятницу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменился к американскому доллару, подешевел к евро на 10,5 копеек, а к юаню подрос на 3,8 копейки.

Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи в пятницу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменилась к американскому доллару и осталась на уровне 75 рублей, к евро она подешевела на 10,5 копеек, до 79,5 рублей, а к юаню подросла на 3,8 копейки, до 10,865 рубля, передает ТАСС.

Напомним, в среду рубль на открытии торгов Московской биржи укрепился к доллару и к евро.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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