Рубль на открытии не изменился к американскому доллару, подешевел к евро на 10,5 копеек, а к юаню подрос на 3,8 копейки

Рубль на открытии торгов Мосбиржи в пятницу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменился к американскому доллару, подешевел к евро на 10,5 копеек, а к юаню подрос на 3,8 копейки.

Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи в пятницу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменилась к американскому доллару и осталась на уровне 75 рублей, к евро она подешевела на 10,5 копеек, до 79,5 рублей, а к юаню подросла на 3,8 копейки, до 10,865 рубля, передает ТАСС.

Напомним, в среду рубль на открытии торгов Московской биржи укрепился к доллару и к евро.

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