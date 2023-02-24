Эксперт Шурыгин: Произошел фактически полный разрыв отношений с Западом, железный занавес опустился

За этот год фактически произошел полный разрыв отношений с Западом, железный занавес опустился, сложившая ситуация продлится как минимум поколение, выразил мнение военный эксперт Владислав Шурыгин в новом выпуске шоу «Дайте сказать!».

Эксперт подчеркнул, что железный занавес опустился и всего того, что было, уже не будет. Он выразил сомнение, что россияне будут ездить отдыхать в Италию и Испанию. По его словам, ситуация, которая разразилась, – как минимум на поколение. При этом эксперт выразил мнение, что вежливое безразличие – это то, что нам теперь предстоит осознать на десятилетия, информирует Life.

Шурыгин подчеркнул, что разговоры про европейскую семью от Владивостока до Лиссабона уничтожены не Россией, наша страна будет жить в другом мире. Как отметил эксперт, он может быть миром, в котором мы побежденные, если мы внутри себя сломаем. При этом он выразил уверенность, что в военном отношении нас никто не победит, а в экономике мы все равно выживем. Шурыгин считает, что мы можем сломаться только изнутри, как это произошло с Советским Союзом, и когда целое поколение за свои иллюзии заплатило страшную цену. По его словам, тогда люди решили, что нужно пожертвовать своим домом.

Шурыгин выразил уверенность, что если теперь нынешнее поколение не пожертвует своим домом в России, значит, все будет нормально, будет другая футурология, при которой мы действительно станем цивилизацией, а у нас все для этого есть.

Эксперт отметил, что приостановка Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не означает его прекращение, это лишь значит, что приостанавливаются определенные процедуры. Он также отметил, что выход из договора является нарушением.

По словам Шурыгина, приостановка – это головная боль для американцев, так как в рамках договора Соединенные Штаты очень четко контролировали ядерную триаду России, а предсказуемость противника дает большие преимущества. По словам эксперта, все эти годы Россия соблюдала этот договор, даже тогда, когда американцы фактически его начали нарушать, перестав допускать российские группы для контроля на американские объекты.

Как отметил Шурыгин, мы так или иначе предупреждали США о любых перемещениях наших стратегических ядерных сил, мы держали свою, например, стратегическую авиацию на тех аэродромах, которые были обозначены в договоре, а наши грунтовые комплексы выходили на боевое дежурство в те районы, которые, в принципе, контролировались американцами.

Эксперт выразил уверенность, что Россия не будет первой выходить из договора СНВ. При этом он предположил, что первыми из договора могут выйти американцы, которые отстают от РФ в вопросе ядерных вооружений.

Как отметил Шурыгин, гонка вооружений началась достаточно давно, но она никогда не выходила за рамки договора. Он отметил, что Россия до сих пор не достигла зафиксированного в договоре потолка по носителям ядерного оружия, при этом у РФ достаточно большое количество ядерных боеприпасов.

Напомним, в июне прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал Западу «ничего себе не прищемить» железным занавесом.

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