Блинкен заявил о несоответствии термина «холодная война» отношениям США и Китая

Взаимоотношения США и Китая не следует характеризовать как холодную войну, сообщил американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

Нужно воздерживаться от таких ярлыков, как «холодная война, применительно к отношениям США и КНР», сообщил Блинкен на конференции журнала Atlantic, передает ТАСС.

Соединенные Штаты и Китай на данный момент куда более интегрированы друг в друга, чем США и Советский Союз, и Вашингтон с Пекином «разделяют интересы» по многим вопросам. ениям.

При этом Блинкен признал, что стороны находятся в состоянии фундаментального соперничества, оно последует за закончившейся эрой холодной войны.

Ранее заместитель Блинкена Виктория Нуланд заявила, что США желают ознакомиться с планом Китая по Украине, но в предложении должно быть нечто большее, чем прекращение огня.

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