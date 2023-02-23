Небензя назвал «дымовой завесой» слова ЕС «о добрососедстве» с Россией

Заверения европейской стороны «о добрососедстве» с Россией были лишь «дымовой завесой», под которой готовилось противостояние Москвы и Киева, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Организации.

Россия перед украинским кризисом раз за разом последовательно предлагала западным странам подписать договоренности о гарантиях безопасности, напомнил Небензя, передает РИА «Новости».

Все эти предложения были «высокомерно отвергнуты», Брюссель с 2009 года пытался поставить общих с Москвой соседей перед выбором между Россией и Евросоюзом.

«Прекрасно понимаем, что все эти басни про добрососедство, партнерство и общие пространства были лишь «дымовой завесой» для подготовки конфронтации с Россией руками наших общих соседей», – сказал постпред.

На это раньше других поддались Грузия и Украина, избранные «на роль пешек в геополитическом противостоянии», у Тбилиси хватило разумения вовремя остановиться и минимизировать ущерб, но у Киева «от своей новой холопской роли попросту снесло голову».

Сейчас мир «балансирует на грани самоубийственного конфликта», и его приближают именно Евросоюз с другими странами Запада, наращивая поставки вооружений киевскому режиму.

—