Politico опубликовало фото китайского аэростата, снятое американским летчиком из кабины самолета

Американские СМИ опубликовали снимок из кабины самолета, на которой изображен пилот U-2 ВВС США на фоне китайского аэростата, пролетавшего над американской территорией.

Снимок опубликовало издание Politico. Пентагон подтвердил, что селфи летчика – настоящее, передает РИА «Новости».

Напомним, в январе власти США зафиксировали над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок. Аэростат не представлял угрозы для людей на земле, однако 4 февраля этот шар был сбит ракетой с истребителя в пределах воздушного пространства США над Атлантикой. Американские власти утверждали, что Китай занимался сбором разведывательной информации. В Пекине подчеркивали, что упомянутый шар, использовавшийся для метеорологических наблюдений, отклонился от заданного курса.

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