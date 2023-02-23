 

Politico опубликовало фото китайского аэростата, снятое американским летчиком из кабины самолета

23.02.2023, 11:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американские СМИ опубликовали снимок из кабины самолета, на которой изображен пилот U-2 ВВС США на фоне китайского аэростата, пролетавшего над американской территорией.

Снимок опубликовало издание Politico. Пентагон подтвердил, что селфи летчика – настоящее, передает РИА «Новости».

Напомним, в январе власти США зафиксировали над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок. Аэростат не представлял угрозы для людей на земле, однако 4 февраля этот шар был сбит ракетой с истребителя в пределах воздушного пространства США над Атлантикой. Американские власти утверждали, что Китай занимался сбором разведывательной информации. В Пекине подчеркивали, что упомянутый шар, использовавшийся для метеорологических наблюдений, отклонился от заданного курса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07.20 / Пресс-брифинг в Белом доме: президент выступает за закон и порядок

20.03.21 / Макфол – ни Россия, ни США не питают иллюзий о возможном улучшении отношений

27.05.22 / Греция осудила Иран за задержание судов в Персидском заливе

14.03.22 / В Минобороны заявили об уничтожении склада боеприпасов на территории завода «Антонов»

31.08.21 / Daily Sabah – «нет никаких сомнений» — Эрдоган о покупке Турцией второй партии российских С-400

14.01.22 / RND о результатах переговоров в Вене — угрозы и предостережения вместо диалога

22.12.20 / Пахмутова и Добронравов госпитализированы с COVID-19

12.05.21 / France 24 – европейские страны «спасают туристический сезон»

11.08.20 / Сведловский адвокат похвасталась фальшивой грамотой заксобрания

02.11.20 / После пожара сразу в двух церквях в Канаде заподозрили поджог

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика