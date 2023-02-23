 

Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

23.02.2023, 11:48, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин в четверг, в День защитника Отечества, приехал в Александровский сад и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов.

Во время памятной церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с лентой в цветах российского флага и надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации». Путин подошел к венку, поправил ленту и постоял некоторое время в знак почтения к памяти всех погибших защитников Родины, передает ТАСС.

Ранее в четверг Путин поздравил действующих военных, ветеранов, гражданский персонал Вооруженных сил и всех граждан РФ с Днем защитника Отечества, а также отметил героизм участников специальной военной операции на Украине. По словам российского лидера, этот всенародный праздник символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников Отчизны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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