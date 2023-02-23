Небензя заявил о необходимости обсуждать урегулирование в Украине с Вашингтоном, а не с Киевом

Москве нужно обсуждать решение для урегулирования украинского кризиса не с Киевом, а с коллективным Западом, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Прежде всего Вашингтоном, который стоит за киевским режимом», – сказал Небензя на чрезвычайной спецсессии ГА ООН. Он отметил, что украинский кризис создает угрозу «для всего человечества в случае прямого столкновения РФ и НАТО», передает РИА «Новости».

Небензя сообщил о готовности Москвы «к поиску серьезного долгосрочного дипломатического решения», но «оппоненты» все еще пребывают в плену «тщетных иллюзий о возможности нанести поражение ядерной державе». В связи с этим, как сообщил Небензя, «устранять причины», которые и привели к специальной военной операции на Украине, РФ приходится «военным путем».

Напомним, Небензя заявил, что Запад, вооружая Киев, хочет нанести стратегическое поражение России, расчленить и уничтожить ее. Дипломат подчеркнул, что все «мирные планы», которые предлагаются Украиной или Западом, «сводятся к капитуляции России».

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