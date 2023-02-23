Сийярто не исключил обращения к Росатому из-за сопротивления Германии участию Siemens в строительстве АЭС в Венгрии

Берлин мешает немецкой компании Siemens участвовать в строительстве АЭС «Пакш-2» в Венгрии, Будапешт может обратиться к России, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Я хотел бы сказать, что все-таки немного дико, что в Евросоюзе будет построена атомная электростанция с технологиями управления из двух самых сильных европейских стран, но в настоящее время правительство Германии рискует тем, что их нужно будет заменить на российские технологии», – приводит слова министра ТАСС.

Сийярто усомнился в том, что такую позицию Берлина можно считать разумной. При этом он отметил, что у Росатома одни из лучших ядерных технологий в мире. Однако министра удивляет, что Берлин мешает организовать строительство, при котором технологии управления для АЭС в Европе будут поставлять «две сильнейшие» европейские державы.

Он надеется, что в «медиа-мире» Германии с ее «фантастическим уровнем свободы слова» есть «кто-то достаточно смелый», кто задаст вопрос о такой политике. «С любопытством жду, будет ли такой вопрос и каким будет ответ на него», – сказал министр.

Напомним, он говорил, что проекту мешают глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр экономики Германии Роберт Хабек. Венгрия и Франция вынудили Еврокомиссию отказалась от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора.

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