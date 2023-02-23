В Белом доме объяснили происхождение пятна на лбу Байдена

Президент США Джо Байден пришел на встречу с лидерами восточноевропейских стран – членов НАТО со следом от пепла на лбу, которым он, как католик, намазал лоб в день начала Великого поста, написал пул Белого дома.

Традицию «пепельной среды» Байден блюдет ежегодно, информирует ТАСС.

Напомним, пользователей соцсетей заинтересовал синяк на лбу президента США Джо Байдена, стали появляться различные версии его происхождения. Самой популярной версией среди пользователей Twitter (заблокирован в России) является очередное падение президента США на трапе самолета, на этот раз при вылете из Польши.

Ранее сообщалось, что Байден споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета при вылете из Варшавы.

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