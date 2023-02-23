 

В Белом доме объяснили происхождение пятна на лбу Байдена

23.02.2023, 1:51, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент США Джо Байден пришел на встречу с лидерами восточноевропейских стран – членов НАТО со следом от пепла на лбу, которым он, как католик, намазал лоб в день начала Великого поста, написал пул Белого дома.

Традицию «пепельной среды» Байден блюдет ежегодно, информирует ТАСС. 

Напомним, пользователей соцсетей заинтересовал синяк на лбу президента США Джо Байдена, стали появляться различные версии его происхождения. Самой популярной версией среди пользователей Twitter (заблокирован в России) является очередное падение президента США на трапе самолета, на этот раз при вылете из Польши.

Ранее сообщалось, что Байден споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета при вылете из Варшавы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10.21 / Умер один из первых украинских ІТ-предпринимателей Алексей Мась

15.08.20 / “Мы не забудем, мы не простим”. Десятки тысяч белорусов собрались на акцию памяти первого погибшего во время протестов. Видео

07.07.21 / Станцию «Василеостровская» в Петербурге закрыли из-за задымления

11.05.21 / Прокуратура провела обыски в “Киевзеленстрое” по делу об уклонении от уплаты 30 млн грн налогов

09.03.21 / Дети погибшего в Рочестере афроамериканца подали в суд на местную полицию

07.12.21 / Иран, РФ и Китай демонстрируют, что не воспринимают Байдена всерьёз

04.09.20 / Шторм выбросил на мель арестованное в Находке северокорейское судно

20.12.21 / Москва решила добиваться возвращения бизнесмена Клюшина

05.09.21 / В Судане конфисковали груз с оружием якобы российского происхождения

31.08.21 / Корниенко прокомментировал ДТП с участием Трухина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика