Подделавшие документы на авто для убийцы Дугиной отправлены под суд в Туле

Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении подозреваемых в подделке документов о регистрации автомобиля, который позже использовался в ходе убийства Дарьи Дугиной, сообщили в ведомстве.

Двое подозреваемых – Андрей Кузнецов и Александр Сучков подозреваются в изготовлении и обороте поддельных документов с целью скрыть преступление, передает РИА «Новости».

По данным следствия, в период с 2017 по 2022 год Сучков и еще ряд лиц торговали поддельными документами. В августе 2022 года в городе Арамиль Свердловской области Сучков с соучастниками изготовили свидетельство о регистрации автомобиля Mini Cooper.

Документ позволил облегчить совершение убийства Дарьи Дугиной, говорится в релизе.

Напомним, журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года, когда взорвалась машина. За убийством стоят украинские спецслужбы.

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