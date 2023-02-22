Минпромторг подготовил проект о частичном возвращении с июня техрегламента для авто

Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства России, согласно которому с 1 июня 2023 года планируется начать постепенное возвращение к требованиям техрегламента по уровню безопасности выпускаемых автомобилей, сообщила пресс-служба министерства.

Предложение министерства предусматривает запрет на ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощенным требованиям с 1 июня 2023 года, информирует ТАСС.

Так, с июня 2023 года предлагается сделать обязательным соответствие всех выпускаемых на территории РФ автомобилей экологическому стандарту не ниже «Евро 2». С ноября этого года к автомобилям предлагается предъявлять требования по оснащению антиблокировочной системой тормозов (ABS). Кроме того, с 1 июня 2023 года на все ввозимые в страну автомобили, в том числе физических лиц, снова должны устанавливаться устройства вызова экстренных оперативных служб.

Ранее Минпромторг отменил обязательную установку антиблокировочной системы тормозов (ABS) на отечественных автомобилях.

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