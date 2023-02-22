 

Овечкин вернулся в «Вашингтон» после поездки в Россию из-за смерти отца

22.02.2023, 19:25, Новости дня
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Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» и житель России Александр Овечкин вернулся в расположение клуба, сообщил журналист сайта НХЛ Том Гулитти.

Овечкин вернулся в клуб после отъезда в Россию, сообщил Гулитти в Twitter, передает ТАСС.

Напомним, Овечкин по семейным обстоятельствам покидал расположение команды и летал в Москву. Отец хоккеиста скончался в возрасте 71 года. Его похороны прошли в Подмосковье 18 февраля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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