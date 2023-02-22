Овечкин вернулся в «Вашингтон» после поездки в Россию из-за смерти отца
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» и житель России Александр Овечкин вернулся в расположение клуба, сообщил журналист сайта НХЛ Том Гулитти.
Овечкин вернулся в клуб после отъезда в Россию, сообщил Гулитти в Twitter, передает ТАСС.
Напомним, Овечкин по семейным обстоятельствам покидал расположение команды и летал в Москву. Отец хоккеиста скончался в возрасте 71 года. Его похороны прошли в Подмосковье 18 февраля.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет