Овечкин вернулся в «Вашингтон» после поездки в Россию из-за смерти отца

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» и житель России Александр Овечкин вернулся в расположение клуба, сообщил журналист сайта НХЛ Том Гулитти.

Овечкин вернулся в клуб после отъезда в Россию, сообщил Гулитти в Twitter, передает ТАСС.

Напомним, Овечкин по семейным обстоятельствам покидал расположение команды и летал в Москву. Отец хоккеиста скончался в возрасте 71 года. Его похороны прошли в Подмосковье 18 февраля.

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