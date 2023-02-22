 

В Ярославской области девушку арестовали по подозрению в организации теракта

22.02.2023, 13:50, Новости дня
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В Ярославской области девушка Валерия Зотова попыталась поджечь здание пункта помощи мобилизованным, ее задержали, сообщили в Ярославском областном суде.

Девушку арестовали по обвинению в покушении на совершение террористического акта, ее поместили под стражу, сообщили в суде РИА «Новости».

Зотова будет находиться под арестом два месяца, до 16 апреля.

Местные Telegram-каналы сообщали, что Зотова якобы сотрудничала с представителями СБУ, она собирала для украинской спецслужбы данные в России. Сама она пояснила, что ее задержали за попытку поджечь здание пункта помощи мобилизованным в поселке Карабиха Ярославской области.

Между тем в силовых структурах области эти сообщения не комментируют.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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