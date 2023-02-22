 

СК: Поджог общежития на Международной улице в Москве неизвестный совершил из-за неприязни к жильцам

22.02.2023, 11:45, Новости дня
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Неустановленное лицо из-за «личных неприязненных отношений» к жильцам общежития на Международной улице в Москве совершило поджог помещения на пятом этаже, в результате чего начался сильный пожар, унесший жизни семи человек, в том числе двоих детей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В Telegram-канале Следкома сообщается, что в рамках расследования следствием проверяется организация, в собственности которой находится данное общежитие, изучается изъятая документация. Следователи проверяют сведения о ранее выявленных нарушениях законодательства о пожарной безопасности.

Криминалисты приступили к дополнительному осмотру места происшествия.

Местонахождение лица, совершившего поджог, устанавливается.

Уточняется, что следственными органами расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, при пожаре погибли семь человек, в том числе двое детей, еще 11 человек пострадали. Спасены 50 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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