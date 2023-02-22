 

Пушилин назвал предложенные Путиным меры поддержки военных ответом на запрос граждан на социальную справедливость

22.02.2023, 6:05, Новости дня
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Меры поддержки участников специальной военной операции РФ на Украине, предложенные президентом Владимиром Путиным, стали ответом на запрос граждан на социальную справедливость, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин отметил «системный подход» по «закрытию потребностей» в отношении участников СВО. Как сообщил глава ДНР, в республике понимают, как много трудностей есть у участников боевых действий с 2014 года. Власти ДНР обещали «занять активную позицию» в данном вопросе, поскольку у них «есть понимание, на что нужно точно обратить внимание», передает РИА «Новости».

Как сообщил Пушилин, Путин определил вектор развития тех направлений, которые находятся сегодня в центре внимания. В частности, это «касается и мер социальной поддержки разных слоев населения», в том числе молодых семей. Также для региона важна «поддержка социально-экономического развития, ориентирование бизнеса на инвестиции для развития промышленного потенциала».

Напомним, Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил предоставлять маткапитал семьям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с 2007 года. Также президент поручил создать специальный фонд, который будет оказывать адресную помощь ветеранам СВО и членам их семей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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