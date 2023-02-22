Пентагон рекомендовал американским военным не есть булки с маком из-за угрозы положительных анализов на наркотики
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Военным США рекомендовано не употреблять в пищу семена мака, в том числе в выпечке, так как это может привести к положительным результатам анализа мочи на кодеин, сообщил Пентагон.
Как сообщил Пентагон, по последним данным, некоторые виды семян мака могут содержать больше кодеина, чем принято считать. В связи с этим военным посоветовали не употреблять мак «во всех видах, в том числе в пищевых продуктах и выпечке». Пентагон намерен обновлять рекомендации по мере уточнения информации учеными, передает РИА «Новости».
Напомним, в войсках США уже происходили скандалы, связанные с массовым употреблением наркотиков.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет