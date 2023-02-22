 

Пентагон рекомендовал американским военным не есть булки с маком из-за угрозы положительных анализов на наркотики

22.02.2023, 6:04, Новости дня
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Военным США рекомендовано не употреблять в пищу семена мака, в том числе в выпечке, так как это может привести к положительным результатам анализа мочи на кодеин, сообщил Пентагон.

Как сообщил Пентагон, по последним данным, некоторые виды семян мака могут содержать больше кодеина, чем принято считать. В связи с этим военным посоветовали не употреблять мак «во всех видах, в том числе в пищевых продуктах и выпечке». Пентагон намерен обновлять рекомендации по мере уточнения информации учеными, передает РИА «Новости».

Напомним, в войсках США уже происходили скандалы, связанные с массовым употреблением наркотиков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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