Зеленский упрекнул Берлускони в том, что тот якобы никогда не переживал бомбардировки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывший премьер Италии Сильвио Берлускони никогда не переживал бомбардировки, хотя тот находился в Милане, когда город во Вторую мировую войну атаковала авиация союзников.

Зеленский встретился в Киеве с премьером Италии Джорджей Мелони. На пресс-конференции его попросили прокомментировать критику со стороны Берлускони, передает РИА «Новости» со ссылкой на Nova.

Зеленский заявил, что у политиков есть право на мнение, если они обладают мандатом от избирателей, Киев же «видит поддержку итальянского общества». Зеленский сказал, что, по его мнению, «Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников». Президент Украины также заявил, что «Берлускони ни разу не приходилось собирать чемодан в три часа ночи, чтобы бежать, благодаря братской любви к России».

Однако Берлускони родился в 1936 году в Милане. В 1943 году, когда Италия воевала на стороне гитлеровской коалиции, Милан подвергся тяжелым бомбардировкам со стороны авиации союзников, в основном британских ВВС. Берлускони рассказывал, что «никогда не забудет, как союзники бомбили Милан». «Мне было шесть с половиной лет. Однажды бомба упала прямо на нашу улицу Волтурно. После этого мои родители решили переехать в небольшую деревню на север от Милана», – расскаывал он.

Напомним, Берлускони раскритиковал действия Зеленского, которому, как считает итальянский политик, «достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса». Поведение Зеленского Берлускони оценил негативно, отметив, что с ним не поехал бы разговаривать.

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