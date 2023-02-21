 

WSJ: Пекин готовит визит Си Цзиньпина в Москву

21.02.2023, 17:57, Новости дня
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Глава КНР Си Цзиньпин якобы намеревается отправиться в российскую столицу в ближайшие месяцы для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Пекин намеревается играть более активную роль в прекращении конфликта на Украине, сказали собеседники Wall Street Journal, знакомые с планами поездки лидера КНР в Россию.

Встреча Си Цзиньпина и Путина должна стать толчком к многосторонним переговорам, добавили источники.

Напомним, во вторник в Москву прилетел глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК и член Политбюро Ван И. Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев в ходе встречи с Ван И заявил, что Запад создал кампанию по сдерживанию РФ и Китая.

В Кремле говорили, что президент РФ Владимир Путин может провести встречу с Ван И.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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