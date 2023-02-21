 

Песков: Путин обсудил с Матвиенко основные положения послания

21.02.2023, 16:10, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, на встрече обсуждались основные положения оглашенного ранее послания Путина Федеральному собранию, передает ТАСС.

Матвиенко информировала президента об итогах работы Совфеда за 2022 год и о планах верхней палаты парламента на весеннюю сессию, сказал Песков.

Напомним, послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию продлилось около 1 часа 45 минут.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслировалось на экранах, установленных на улицах крупных российских городов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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