Концерн «Калашников» начал серийное производство новой снайперской винтовки Чукавина

«Калашников» начал серийно производить новейшую снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ), сообщил президент концерна Алан Лушников в ходе выставки IDEX 2023.

«Винтовка Чукавина выдержала госиспытания. Началось изготовление СВЧ в интересах заказчика», – приводит его слова ТАСС. Лушников добавил, что для ведения серийного производства конструкторской документации винтовки была присвоена литера «О1».

Напомним, в январе, когда была выпущена первая партия 7,62 х 54 мм СВЧ, «Калашников» рассказал о преимуществах винтовки Чукавина.

Ранее Минобороны подписало контракты на поставку новых снайперских винтовок Чукавина в войска, они должны заменить СВД.

СВЧ – полуавтоматическая снайперская винтовка, была разработана под два типа патронов: 7,62 x 54 мм и 7,62 x 51 мм (.308 Win).

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