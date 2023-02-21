Daiichi TV: Неизвестный шар диаметром 1,5 метра обнаружен на берегу в японской Сидзуоке

Японская полиция ограничила доступ к пляжу Энсюхама в городе Хамамацу префектуры Сидзуока после того, как на берегу был обнаружен подозрительный шар диаметром около 1,5 метра, предположительно, из металла, сообщили СМИ.

Как передает телеканал Daiichi TV, железный шар на берегу города Намамацу нашла местная жительница, которая сообщила о находке в полицию, передает РИА «Новости».

Доступ на пляж был закрыли, шар проверяют специалисты, фотографии объекта отправили военным экспертам для анализа.

Ранее власти Тайваня пожаловались на регулярные вторжения аэростатов армии Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил в запуске шаров над США не только Китай, но и Россию.

—