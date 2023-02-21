Версия Москвы: Запад испугался силы Китая на газовом рынке

Китай получил возможность контролировать мировой рынок СПГ, бьют тревогу западные аналитики. При этом сам Китай является импортером газа, а такую силу обычно имеют лишь экспортеры. Как Пекину удалось взять власть над газовым рынком в свои руки?

Китай превращается из крупного импортера СПГ в более гибкого игрока со способностью балансировать мировой рынок. В прошлом году страна перепродала не менее 5,5 млн тонн СПГ. Это эквивалентно примерно 6% от общего объема спотового рынка, что делает страну огромным компенсирующим поставщиком, пишет Bloomberg.

Стремление Китая подписывать новые долгосрочные контракты по СПГ дает стране еще больший контроль над мировым рынком СПГ, беспокоится Запад. В это же время конкуренция за поставки сжиженного газа растет. Именно китайские компании заключают самое большое число соглашений о покупке СПГ среди всех стран, и они все чаще становятся ключевыми посредниками. Китайские покупатели перепродают многие грузы тем, кто предлагает самые высокие цены в Европе и Азии.

Согласно анализу BloombergNEF, на китайские фирмы приходится примерно 15% всех контрактов, по поставкам СПГ до 2027 года. Эта тенденция будет усиливаться. Китайские компании стремятся заключить долгосрочные соглашения, которые фактически дадут трейдерам контроль над топливом на десятилетия.

Китай действительно получил возможность влиять на рынок СПГ. Однако это не было специальной целью Пекина.

«Я не думаю, что это хитрый маневр Китая и что китайские компании специально контрактовали СПГ для того, чтобы стать трейдерами на рынке. Просто ситуация в 2022 году сложилась таким образом.

Китайцы сократили импорт СПГ по объективным причинам. Европа отстала от них с углем, так как сами европейцам бросились потреблять больше угля. Китай увеличил добычу угля и его потребление. Во-вторых, потребление энергии было нестабильно, так как из-за вируса блокировали чуть ли не целые китайские провинции. Поэтому когда у Китая появилась возможность перепродавать уже законтрактованный, но не нужный для внутреннего рынка СПГ, то естественно он начал продавать его на внешний рынок. И да, Китай на этом зарабатывал, потому что газ был дорогой», – говорит Игорь Юшков.

Кроме того, кризис в ЕС на самом деле совсем не на руку Китаю из-за огромного товарооборота. Терять такой лакомый рынок сбыта, как европейский, китайцам не с руки. Поэтому вредить специально европейскому рынку Китай не будет, считает эксперт.

Если бы потребление энергии в Китае сохранялось на уровне доковидных времен, то ничего подобного бы не произошло.

«До ковида объем экспорта СПГ в Китай увеличивался двузначными цифрами. Китай контрактовал большие объемы СПГ на годы вперед, так как предполагал, что такие высокие темпы роста спроса на газ будут и дальше. Никто не ожидал, что в 2020 году случится пандемия, и в 2022 году появятся такие большие излишки.

Китайские компании стали трейдерами, по сути, только в 2022 году. Поэтому нельзя сказать, что Китай намеренно скупает весь СПГ и дальше будет влиять, кому продавать, а кому не продавать», – считает эксперт.

Более того, Западу стоит не обижаться, а поблагодарить Пекин. Ведь он, на самом деле, в прошлом году сделал большой подарок мировому рынку газа, и в первую очередь европейцам.

«В 2022 году европейцы ставили рекорды по ценам на газ, при том, что Китай фактически не конкурировал с ними за СПГ. Пекин как раз, наоборот, продавал этот газ европейцам, сглаживая дефицит. Если бы у Китая не было проблем с ковидом, и китайская экономика развивалась нормальными темпами, то европейцам было бы хуже, мало бы им не показалось. Цена бы задралась еще выше – до 5–6 тыс. долларов за тысячу кубов», – объясняет Юшков.

Однако теперь этот риск ожидается в 2023 году, о чем говорят и Еврокомиссия, и МЭА, и компания Shell, и многие другие. «Основной риск для Европы в этом году в том, что китайская экономика вернет высокий рост и возникнет конкуренция за доступные объемы СПГ на рынке. Предложение СПГ на мировом рынке не увеличится, а Китай как потребитель вернется, поэтому европейцам рановато расслабляться. Все будет зависеть от темпов роста китайской экономики», – предупреждает собеседник.

При этом в январе-феврале уже заметно, что большая часть СПГ с рынка снова уходит в Китай, а не в Европу, значит конкуренция уже началась, так как цены на газ в Азии снова выше, чем в Европе.

«Теплая зима в Европе всех успокоила. Однако когда европейцы перейдут к закупке газа для закачки в подземные хранилища для подготовки к новому отопительному сезону, то цены вырастут. А если в Европе будет засуха, как в прошлом году, то ограничение выработки электроэнергии на гидростанциях и на атомных станциях, сделает газ еще более востребованным. Сложно прогнозировать цены, но я думаю, что мы вернемся к 1000 долларов за тысячу кубометров на спотовом рынке», – считает Юшков.

«Мы ожидаем, что в 2023 году цены на газ в Европе будут ниже, чем годом ранее, и могут колебаться в рамках 500-1000 долларов за тысячу кубометров. Китай может по-прежнему оставаться значимым реэкспортером газа в Европу», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. Более того, она не исключает, что со временем Китай может начать перепродавать в Европу даже российский газ, идущий по «Силе Сибири». «Китай может начать его сжижать на китайских малотоннажных заводах по производству СПГ. Таких заводов в КНР более 200. А у РФ будет возможность обеспечить Китай необходимым оборудованием для сжижения газа и также запустить новый газопровод в КНР», – заключает Мильчакова.

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