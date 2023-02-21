 

Мэр: В турецком городе Хатай под завалами домов находятся люди

21.02.2023, 1:44, Новости дня
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Мэр турецкого города Хатай сообщил, что после новых землетрясений под завалами домов есть люди, спасатели направлены для оказания помощи.

Как информирует телеканал NTV, значительное количество машин скорой помощи курсирует между полевыми госпиталями и завалами после обрушения ряда домов в турецкой провинции Хатай после двух новых землетрясений, передает РИА «Новости».

Корреспонденты канала отмечают, что толчки были столь мощными, что им пришлось держаться друг за друга, чтобы не упасть. Тех, кто находился в автомобилях, подбросило на метр в машине.

Ранее сообщалось, что новое землетрясение магнитудой 6,3 произошло в приграничном регионе Сирии и Турции. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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