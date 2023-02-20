Власти турецких провинций Анталья и Мерсин призвали не приближаться к морю после землетрясений из-за риска подъема воды
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Власти прибрежных провинций Турции Анталья и Мерсин призвали людей не приближаться к берегу моря после новых землетрясений на юго-востоке страны в связи с риском повышения уровня воды.
Власти провинции Антальи в специальном обращении попросили не приближаться к берегу моря. Аналогичное предупреждение распространили власти Мерсина, передает РИА «Новости».
Позже вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что риска цунами после новых землетрясений на юго-востоке Турции на данный момент нет, предупреждение снято.
После землетрясений 6 февраля часть улиц города Искендерун оказалась затопленной из-за поднявшегося уровня моря.
Напомним, в понедельник вечером на границе Сирии и Турции произошло землетрясение. Очаг подземных толчков залегал на глубине 2 километров, в девяти километрах от турецкой Антакьи и 75 километрах от сирийской Латакии.
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