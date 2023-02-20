 

Власти турецких провинций Анталья и Мерсин призвали не приближаться к морю после землетрясений из-за риска подъема воды

20.02.2023, 23:27, Новости дня
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Власти прибрежных провинций Турции Анталья и Мерсин призвали людей не приближаться к берегу моря после новых землетрясений на юго-востоке страны в связи с риском повышения уровня воды.

Власти провинции Антальи в специальном обращении попросили не приближаться к берегу моря. Аналогичное предупреждение распространили власти Мерсина, передает РИА «Новости».

Позже вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что риска цунами после новых землетрясений на юго-востоке Турции на данный момент нет, предупреждение снято.

После землетрясений 6 февраля часть улиц города Искендерун оказалась затопленной из-за поднявшегося уровня моря.

Напомним, в понедельник вечером на границе Сирии и Турции произошло землетрясение. Очаг подземных толчков залегал на глубине 2 километров, в девяти километрах от турецкой Антакьи и 75 километрах от сирийской Латакии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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