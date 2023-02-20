Поезд «Киев – Варшава» сошел с рельсов на Украине

На Украине сошел с рельсов пассажирский поезд «Киев – Варшава», сообщили в прокуратуре Волынской области.

В Telegram-канале «Sputnik Ближнее Зарубежье» говорится, что авария произошла ночью 19 февраля в районе железнодорожного моста через реку Турия. Возбуждено уголовное дело. О погибших и пострадавших не сообщается.

Ранее полиция задержала двух жителей Бердянска за диверсию на железнодорожном пространстве. Два жителя города Бердянска повредили электрооборудование системы координации движения железнодорожного транспорта и линии связи. Помимо этого, задержанные положили на железную дорогу столб, чтобы состав сошел с рельсов.

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