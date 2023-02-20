Bloomberg: План КНР по Украине включает призыв к прекращению огня и поставок оружия
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Китайский план урегулирования конфликта в Украине будет включать призыв к прекращению огня и поставок оружия Киеву, следует из документа, с которым ознакомились европейские источники.
Bloomberg пишет, что США и их союзники обеспокоены, что инициатива Пекина может найти отклик в странах Глобального Юга и потенциально привлечь голоса в ООН, передает РИА «Новости».
Накануне глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил, что Китай не желает затягивания и расширения украинского кризиса.
Кроме того, Ван И ранее отметил, что Китай подготовит к концу февраля документ, в котором будет изложена позиция по политическому урегулированию конфликта на Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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