Президент Сербии Вучич заявил об отказе Белграда от российских истребителей и намерении приобретать французские Rafale
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Сербия отказывается от российских истребителей и будет закупать французские Rafale, сообщил президент республики Александар Вучич.
По словам Вучича, обслуживать российские истребители МиГ-29, последнюю партию которых Сербия получила в 2017 году, стало невозможно из-за введенных санкций. Как сообщил президент Сербии, из РФ нельзя импортировать практически ничего, что связано с военными целями, информирует Bloomberg.
В минувшую субботу, после встречи с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Сербии Александр Вучич заявил об улучшении отношений между Сербией и Соединенными Штатами. Ранее Блинкен призвал сербов встать на сторону Украины, пересмотреть отношения с Россией и признать Косово.
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