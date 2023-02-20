Президент США в Киеве

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20.02.2023, 12:58, Новости дня
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Джо Байден:

Пока мир готовится отметить годовщину жестокого вторжения России в Украину, сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Война в УкраинеКогда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет пережить нас. Но он ошибался.

Сегодня в Киеве я встречаюсь с президентом Зеленским и его командой для расширенного обсуждения нашей поддержки Украины. Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок. И я поделюсь, что позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элиты и компаний, которые пытаются уклониться от российской военной машины или задействовать ее. За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину с помощью беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержки, и эта поддержка будет продолжаться.

Я также с нетерпением жду поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Дудой и лидерами наших союзников с восточного фланга, а также выступить с замечаниями о том, как Соединенные Штаты будут продолжать сплачивать мир для поддержки народа Украины и основных ценностей человечества. права и достоинство в Уставе ООН, которые объединяют нас во всем мире.


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