Pais: Без артиллерии калибра 155 мм Украина могла бы уже проиграть в конфликте
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Украина могла бы уже потерпеть поражение в конфликте, если бы не поставки артиллерии калибра 155 мм стран НАТО, сообщила испанская газета Pais.
По мнению издания, 60% арсенала ВСУ приходится на советскую артиллерию, боеприпасы для которой не производятся в больших количествах ни на Украине, ни в Восточной Европе, поэтому Киев испытывает нехватку боеприпасов, передает ТАСС.
Кроме того, речь идет о вооружении, которому уже много лет, поэтому оно может представлять опасность для военных, которые его используют.
Еще 30% арсенала приходится 350 единиц на артиллерии 155-мм калибра.
Ранее глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что украинским военным следует экономнее расходовать поставляемые им боеприпасы с Запада.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет