 

Pais: Без артиллерии калибра 155 мм Украина могла бы уже проиграть в конфликте

20.02.2023, 12:50, Новости дня
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Украина могла бы уже потерпеть поражение в конфликте, если бы не поставки артиллерии калибра 155 мм стран НАТО, сообщила испанская газета Pais.

По мнению издания, 60% арсенала ВСУ приходится на советскую артиллерию, боеприпасы для которой не производятся в больших количествах ни на Украине, ни в Восточной Европе, поэтому Киев испытывает нехватку боеприпасов, передает ТАСС.

Кроме того, речь идет о вооружении, которому уже много лет, поэтому оно может представлять опасность для военных, которые его используют.
Еще 30% арсенала приходится 350 единиц на артиллерии 155-мм калибра.

Ранее глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что украинским военным следует экономнее расходовать поставляемые им боеприпасы с Запада.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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