Зеленский подтвердил прибытие Байдена в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава США Джо Байден находится с визитом в Киеве.

«Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что в Киев в понедельник прибудут «важные партнеры». По данным украинских СМИ Байден и Зеленский провели встречу в Михайловском соборе в Киеве.

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