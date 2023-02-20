 

Зеленский подтвердил прибытие Байдена в Киев

20.02.2023, 12:50, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава США Джо Байден находится с визитом в Киеве.

«Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что в Киев в понедельник прибудут «важные партнеры». По данным украинских СМИ Байден и Зеленский провели встречу в Михайловском соборе в Киеве.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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