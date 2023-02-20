Роскомнадзор объяснил блокировку The Bell

Доступ к The Bell в РФ ограничили из-за недостоверных данных о спецоперации на Украине, сообщили в Роскомнадзоре в понедельник.

Доступ к сайту издания ограничили на постоянной основе из-за «неоднократного размещения запрещенного контента», сообщили в Роскомнадзоре ТАСС.

На сайте The Bell размещались материалы, в которых содержалась недостоверная информация об СВО, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, сайт заблокировали в воскресенье.

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