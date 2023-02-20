Роскомнадзор объяснил блокировку The Bell

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20.02.2023, 12:50, Новости дня
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Доступ к The Bell в РФ ограничили из-за недостоверных данных о спецоперации на Украине, сообщили в Роскомнадзоре в понедельник.

Доступ к сайту издания ограничили на постоянной основе из-за «неоднократного размещения запрещенного контента», сообщили в Роскомнадзоре ТАСС.

На сайте The Bell размещались материалы, в которых содержалась недостоверная информация об СВО, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, сайт заблокировали в воскресенье.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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